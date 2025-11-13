Balıkesir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Özer ve Edremit İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Serkan Özdemir, Edremit Ticaret Odasını ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer de hazır bulundu. Ziyarette bölgesel güvenlik, ticari işbirliği ve kurumlar arası dayanışma konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, nazik ziyaretlerinden dolayı İl Jandarma Komutanı Özer ve İlçe Jandarma Komutanı Özdemir’e teşekkür etti.