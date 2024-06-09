Balıkesir Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu, yüzlerce kent gönüllüsünün katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden oldu. Genel Kurul’da konuşan Başkan Ahmet Akın "Ortak aklı egemen kılmanın en önemli yollarından bir tanesi de kent konseyleridir" dedi.

Kent vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla kent gönüllülerinin şehrin yönetiminde söz sahibi olduğu ve "ben de varım" dediği Balıkesir Kent Konseyi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde 20 ilçeden gelen yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda Balıkesir Kent Konseyi faaliyet videosunun gösterimi yapıldı. Hemen ardından da protokol konuşmalarına geçildi.

’Büyükşehir ismine yakışır adımlar atılacak’

Bir şehrin ortak akılla yönetilmezse; tek bir kişinin veya grubun aklına bırakılırsa o şehrin kısır ve verimsiz bir döngünün içine girerek dinamiklerinin yok olacağını vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, devamında şu ifadelere yer verdi:

"İsminin önünde büyükşehir olsa da orta halli bir kasabadan ileriye de gidemez. Ve süreç içerisinde de nitelikli insan gücünü de maalesef kaybeder. Kamusal yaşamdaki nitelikli, kalifiye insan gücünü kaybetmek bir şehir için maalesef talihsizliktir. 78 yıl sonra, bir asra neredeyse çeyrek kala yönetimi tekrardan devraldığımız Balıkesir’imiz nitelikli insan gücünü artıran, büyük tarımsal ve kırsal potansiyelini yükselten, antik kentleri, doğal güzellikleri, mavi bayraklı sahilleriyle bir turizm cenneti haline gelen, insanların tatile giderken sadece yanından geçmeyeceği, birçok üniversitesiyle öğrenciler için bir çekim merkezi olan, güçlü alt ve üst yapılarıyla tam donanımlı, teknolojiyi sadece kullanan değil teknolojiyle bütünleşen bir şehir olan tüm adımlarımızı Balıkesir’imizi orta halli bir kasaba görüntüsünden çıkarıp Balıkesir Büyükşehir ismine yakışır bir şekilde yapmak için adımlar atıyoruz" dedi.

Kongreler şehri Balıkesir

Başkan Akın sözlerinin devamında, "Görevimizin başına geldiğimiz günden bu yana attığımız en önemli adımlardan bir tanesi yol haritamızı ve planımızı belirlemek için ortaya koyduğumuz Dönüşüm Kongremizdi. Bu kongrede Balıkesir ile dertlenen hemşehrilerim, ben de bir şeyler ortaya koymak istiyorum diye fikirlerini ortaya koydu. O kongrede konuşulanlara bakıyorum o kadar güzel tavsiye ve fikirler beyan edilmiş ki hakikatten Balıkesir için dertlenen hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Balıkesir hakikatten kongreler şehri ismini boşuna almamış. Milli Mücadelenin ilk başından beri örgütlenen şehrimiz, vatanımızı kurtarmak için bir olmuş, beraber olmuş, seferber olmuş. En akılda kalması için 15 Mayıs’ta İzmir işgal ediliyor, 16 Mayıs’ta Yiğit Balıkesirliler buna başkaldırarak milli mücadeleyi başlatıyor. İşte bizler de o Kuvayi Milliyecilerin torunları olarak örgütlenmeyi, dayanışmayı ve cesur şekilde hareket etmeyi hem onlardan hem de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendik.

’Hiçbir ayrım yok’

Balıkesir’imizin önümüzdeki dönem stratejisini ve kalkınma planını belirleyeceğimiz konseyimizde sizlerle etkili bir biçimde iletişim içinde, eşgüdümlü hareket edecek ve o değerleri Balıkesir’in gelişmesi için hep beraber istişareli bir biçimde kullanacağız. Şehrimizin tarımından turizmine, altyapısından üstyapısına, teknolojisine, bütün bu güzelliklerine, potansiyelini birlikte ortaya çıkarmak için eşgüdümle hep birlikte çalışacağız. Bir şehir yönetimi insan kaynağının verimli kullanılması ve en önemli konulardan birisi olan iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunda Türkiye’de en uygun olan yerlerin başında Balıkesir geliyor. Onun için; yeşil bir Balıkesir için, temiz bir Balıkesir için ve potansiyelini en yüksek düzeyde kullanacak bir Balıkesir için çalışıyoruz. 20 ilçesiyle birlikte Dursunbey’den Bandırma’ya, Erdek’ten Burhaniye’ye kadar hiçbir ayrım yapmadan mücadele ediyoruz" dedi.

’Potansiyeli ve tecrübeyi daha da ileriye taşıyacağız’

Başkan Akın Kent Konseyi Başkanlığı için Mürsel Sabancı’ya teşekkür ederek, "Burada ortak aklı egemen kılmanın en önemli yollarından bir tanesi de kent konseyleridir. Yıllarca kent konseyleri toplantılarına katıldım. Buradan Mürsel Bey başta olmak üzere yürütme kurullarına, çalışma kurullarına teşekkür ediyorum. Balıkesir’de birikmiş olan potansiyeli, tecrübeyi daha da ileriye taşıyacağız. Bunun için de hiç kimseyi ayırmadan kent ve insanı birbiriyle birleştirerek, insan kenti şekillendirir anlayışıyla çalışacağız. İşte bu süreçte hep söyledim yine söyleyeyim; Kent Konseyleri siyasete başlarken söylediğim Balıkesir Benim Ailem söylemine bire bir uyuyor. İşte bu Balıkesir Benim Ailem söylemini hayata geçirmek için yapılacak faaliyetlerde siz ailemi işin içine almak ve birlikte çalışmak için bu sinerjiyi büyük bir enerjiye çevireceğiz. Balıkesir’imiz için danışarak, ortak akılla nitelikli insan kaynağımızla var gücümüzle çalışacağımıza hepinizin huzurlarınızda söz veriyorum. Balıkesir Kent Konseyleri için hakikatten büyük atılımlar gerçekleştirdi. Şimdi bir hedefimiz var. Bu hedefimizi yine birlikte, önceki tecrübeleri de işin içine alarak beraberce dernekleriyle, bütün demokratik kitle örgütleriyle, akademik odalarla birlikte üreten bir konsey haline getirip, bunların sonuçlarını da uygulayan bir Balıkesir’i hep birlikte yaşayacağız” şeklinde konuştu.

Serkan Sarı: Güzel işlere imza atacağız

Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’i hak ettiği yere taşımak için daha yapacak çok işleri olduğunu söyleyen CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı "El birliğiyle, omuz omuza, birbirimize olan inancımız ve güvenimizle güzel işlere imza atacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiği gibi kolları sıvadı. Dönüşüm Kongresi ile kentin akademik anlamda değerlendirmesini, burada da STK’ların gözünden yeni bir başlangıç yapabilmek için bizleri buluşturdu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından; Tahir Korucuoğulları’nın başkanlığında, Lale Bayraktar ve Haydar Filiz’in katip üyeliğinde bulunduğu Divan Heyeti, belirlenen gündemleri görüştü. Gündem maddelerinden biri olan Başkan ve Yönetim Kurulu seçimleri de yapıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sevinç Baykan Özden, oy çokluğuyla Balıkesir Kent Konseyi Başkanı seçildi. Yönetim Kuruluda ise; Balıkesir’de faaliyet gösteren 44 kurum, kuruluş, oda ve STK’ların üyeleri yer aldı.

Sevinç Baykan Özden: Kent konseyi’ni birlikte yöneteceğiz

10 yıldır Kent Konseyi’nde aktif olarak çalıştığını belirten Sevinç Baykan Özden "Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehricilik hukuku ve ondan ortaya çıkan bilincin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak, sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve bu konuda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik hazırlanan projelerin uygulanmasını sağlamaktır. Bu görevleri yerine getirebilmek için devraldığımız bu bayrağı doğru taşıyacak olan kişiler bu salonu dolduran şehri için dertlenen biz Balıkesirliler’in görevidir. Balıkesir Kent Konseyi’ni birlikte yöneteceğiz, birlikte çalışacağız" ifadelerine yer verdi.