Kırklareli’nde gıda ürünleri satışı yapan işletmeler denetlendi. Denetimlerde mevzuata uygun olmayan gıda maddelerine el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi teknik ekipleri, Kırklareli merkezdeki toplu tüketim işletmelerinde yaptıkları denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza ve hijyen şartları kontrol edildi.

Yapılan denetimlerinde, mevzuata uygun olmadığı tespit edilen kaşar peyniri ve sucuklara el konularak, işletmeler hakkında yasal işlem başlattı.