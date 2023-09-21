Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) 10’uncu ’Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu’ Burhaniye’de başladı. İlçenin kırsal Börezli Mahallesi’ndeki çiftlikte açılan kursa, Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen 80 kişi katılırken, Balıkesir’in Türkiye’nin Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Eğitim Merkezi haline geldiği kaydedildi.

80 kişi salonlarda ders görürken, dün araziye çıkan kursiyerler, toprak numunesi alımı ve toprak işleme tekniklerini öğrendiler. Adaçayı fidelerini de toprakla buluşturdu. 10 gün süreyle uzmanlardan eğitim alacak olan vatandaşlar, tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliğini öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Ziraat Yüksek Mühendisi Uğur Binbir, kursların yoğun ilgi gördüğünü anlatırken, başvuran 300 kişi arasından 80 kişinin seçildiğini söyledi. Kursiyerler de eğitime katılmanın mutluluğunu diye getirdi. Kursa ilk kez katıldığını anlatan memur emeklisi Seval Çiğdem, “BAÇEM’in açmış olduğu tıbbı ve aromatik bitkiler kursuna ilk defa katılıyorum. Çok güzel bir kurs. Çok güzel bir uygulama ile başladık. İnşallah bu şekilde devam eder. Kurstaki bütün arkadaşlarıma başarılar dilerim” dedi.

İllüzyonist İlkay Çiğdem de, “BAÇEM’in açtığı bu kurslar gerçekten çok değerli. Bazı insanların, bu bitkilere yönelik merakları var. Fakat böyle bir imkan bulamıyorlar. Arkadaşlarımız bu imkanlardan yararlanmak için Türkiye’nin dört bir yanından geldiler. BAÇEM yetkililerine teşekkür ediyorum. Bende bir meraklı olarak buradayım” şeklinde.

Ziraat Yüksek Mühendisi Uğur Binbir ise, “Bugün BAÇEM de tıbbı aromatik bitkiler eğitimlerinin 10’uncusunu vermekteyiz. Burada 80 kursiyerimiz var. Kurslarımız, Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor. Bu konu da hem teorik hem de pratiğin sahada yapıldığı tek eğitim diyebiliriz. Bizler, burada Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen misafirlerimizi hem ağırlıyoruz, hem de onların eğitimlerini veriyoruz. Bu sene yaptığımız 3. Aromaterapi Festivali’nde, burada eğitim alıp ta bu sektöre başlamış olan 150 kişi stant açtılar. Bu da bize ayrıca mutluluk veriyor. Bundan sonra da, inşallah, kurslarımızın sayısı artarak devam edecek” diye konuştu.

Dr. Hüseyin Güler de, “Hem ülkeye bir katkıda bulunmak hem de hayatımızı doldurmak ve topluma örnek olmak için eğitim almayı planladık. Önce bilelim, sonra yapalım diye ve bu yüzden BAÇEM’in bu programına katıldım. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı yürekten kutluyorum. Kursa yoğun talep var. Buradakilerin hepsi aydın ve okumuş insanlar. Ciddi anlamda katkıda bulunacak diye düşünüyoruz” diye konuştu. Eczacı Doğancan Kınık ise, “Balıkesir’den katılıyorum. Eczacılık Fakültesinde görmüş olduğumuz tıbbı ve aromatik bitkilerin üretim aşamasının nasıl olduğunu öğrenmek için BAÇEM’in eğitimine katıldım. Bu konuda BAÇEM’den bir Balıkesirli olarak gurur duyuyorum. Çünkü, böyle bir organizasyon Türkiye’nin çoğu yerinde yok. Bunu sağladıkları için büyükşehir belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.