23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Valiliğin düzenlediği programla kutlandı. Sabah saatlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar daha sonra Avlu’da düzenlenen gösterilerle devam etti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam eden kutlamalarda ilk ve orta okul öğrencilerinin hazırladığı gösteriler yer aldı. Öğrencilerin 23 Nisan’la ilgili şiirlerin de okuduğu tören protokolün katıldığı fotoğraf çekimiyle son buldu.