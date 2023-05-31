Balıkesir’de narkotik polisleri il genelinde yaptıkları uyşturucu operasyonlarında 56 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 22-28 Mayıs tarihleri arasında 40 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar neticesinde il genelinde 56 şahıs yakalanırken 3 şahıs tutuklanıp 5 şahıs da adli kontrol kararı ile 48 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonunda serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda 571 adet sentetik ecza hap, 381 gram bonzai maddesi, 76 gram metamfetamin maddesi, 68 gram esrar maddesi, 1 gram eroin maddesi, 89 bin 900 TL sahte para ele geçirildi.