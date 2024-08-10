Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Adra’Fest coşkulu bir törenle başladı.

Antik Adramytteion kentinin bulunduğu Ören mahallesindeki etkinlik, Burhaniye’den başlayarak Edremit Körfezi’nin çeşitli noktalarında toplamda 20 konserle sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Festival, Burhaniye-Ören Adramytteion Kazı Evi’nde gerçekleştirilen konserle başlarken, antik Roma hamamı içinde antik kıyafetlerle çekilen resimler de sergilenecek. Açılış Konseri ile başlayan festival, 18 Ağustosa kadar devam edecek. Festival süresince ilçenin değişik yerlerinde konser ve atölye çalışmaları yapılacak. Ayrıca akademisyenler yörede yapılan kazılarla ilgili bilgiler verecek. Antik Roma hamamında antik kıyafetlerle fotoğraf çekimi yapıldı. Çekimde görev alan Seda Özer, “Bu antik kıyafetleri giyerek çok güzel bir çekim yaptık. Bu çekimde olmaktan çok mutluyum” dedi. Adra’Fest düzenleme kurulu başkanı Prof.Dr. Sabriye Çelik Uğuz da,” Bu gün başlayıp 18’inde bitmek üzere orkestra kampımız, aynı zamanda orkestra konserlerimiz, oda müziği konserlerimiz ile birlikte kültür ve sanat içerikli etkinlikler düzenlemekteyiz” dedi.