Balıkesir’de Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hayata geçirilen ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ Projesi (ÇEDES) kapsamında yürütülen faaliyetler başarıyla sürdürülüyor.

Öğrencilerin "millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren fertler olmalarına" ayrıca çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı; milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi kendi yaşantılarında inşa etmiş; bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında, Balıkesir ÇEDES il koordinatörlüğü tarafından "Geleceğin Genç Liderleri" kampı düzenlendi.

Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyonunda düzenlenen programa; Dr. Ayşe Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yakup Mihriye Akdeniz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ermişler Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi ve Balıkesir Lisesinden toplam 68 öğrenci katıldı.

Program kapsamında; "Etkinlik Planlama, Planlama Örneği Sunumu, Liderlik Teorisi ve Temel Liderlik Becerileri, Takım Davranışı Yönetme" konu başlıkları işlendi. Çanakkale Savaşı’nın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı’nın kabri ziyaret edilerek kabri başında Seyit Onbaşı’nın torunu tarafından kahramanımızın hayatı aktarıldı. Havran’daki Kent Müzesi ziyaret edilerek tarihe bir yolculuk yapılmasıyla program sonlandırıldı.

ÇEDES kapsamında düzenlenen "Geleceğin Genç Liderleri" kampına; 6 okul, 68 öğrenci ve 4 öğretmen ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden 5 gençlik lideri katıldı.

Proje ile ilgili değerlendirmelerini yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Değerlerimizin öğrencilerimizle işlenmesi; öğrencilerimizin karakter gelişimine, toplumda daha iyi bir yer edinmelerine, kişisel ve profesyonel hayatlarında başarılı olmalarına, ülkemiz ve dünya genelinde barış ve uyumun sağlanmasına katkıda bulunur. Özellikle 21. yüzyılın hızla değişen dünyasında değerlerimizi yaşatabilmek ve gelecek nesillere aktarabilmek daha da önemli hale gelmektedir. Bu uğurda okullarımız tarafından yapılan ve ailelerimiz tarafından desteklenen her türlü etkinlik ve proje kritik bir önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.