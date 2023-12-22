Komisyon, tasarının ilk defa ele alınacağı bu toplantıda, mali veriler ve raporlar sunulduktan sonra işçi ve işveren temsilcileri görüşmelere başlayacaklar. Bu toplantı, gelecek dönemde asgari ücretin ne olacağı konusunda belirleyici bir adım olabilir.

Vatandaşlar, 2024'ün yaklaşmasıyla birlikte merakla bekledikleri bir konuyu araştırıyor: asgari ücretin ne olacağı. Asgari Ücret Komisyonu, ikinci toplantısını gerçekleştirecek ve masada yer alan yeni rakamlar, vatandaşlar arasında heyecan yaratıyor! İşte detaylar...

Yeni yılın asgari ücretinin belirleneceği toplantıda, mali veriler ve raporlar ele alınacak. 'Asgari ücret ne kadar olacak?' ve '2024'te asgari ücret artışı ne zaman açıklanacak?' gibi sorular, merak konusu olmaya devam ederken, rakamların belirlenmesi için adımlar atılmaya başlanıyor. En çok konuşulan senaryoya göre asgari ücretin yüzde 35 ila 45 arasında bir artışla güncelleneceği bekleniyor.

Asgari ücret konseyinin yarınki toplantısında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcilerinin mali bilgi ve raporlarını paylaşması bekleniyor. Henüz kesin bir rakam açıklanmamış olsa da, işçi ve işveren temsilcileri, mali verilerin ve raporların sunulmasının ardından görüşmelere geçecekler. Bu toplantı, gelecek dönemde asgari ücretin belirlenmesi için kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.

İlk defa işçi temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetlerinin yeni bir asgari ücret belirlemeyi amaçladığını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, işçilerin enflasyondan etkilenmemesi gerektiğini vurguladı. Işıkhan, "Ekonomimizi sosyal diyalog ve istişareyle güçlendirecek, işçilerimizin gelirlerini enflasyonun tehdit etmediği, istihdamı koruyan ve artıran bir 2024 yılı asgari ücreti için çaba gösteriyoruz. Bu sürecin öncelikli amacı, hakemlik yaparak işçi ve işverenlerin rızasını göz önünde bulundurarak asgari ücreti belirlemektir" dedi.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise şunları belirtti: "Maaş, işçilerin kendilerine ve ailelerine insanca bir yaşam sunmalıdır. Asgari ücretin belirlenmesinde öncelik, işçilerin yaşam koşullarını göz önünde bulundurmaktır. Bu, Anayasa'nın bir gerekliliğidir. Asgari ücret, kararla belirlenen bir ücret değil, işçilerin gıda, barınma, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ücret olmalıdır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret belirleme komisyonunda TÜRK-İŞ heyetinin 4 temsilcisini makamında kabul etti.

OLASI SENARYOLAR

Yüzde 30 artışla asgari ücret 14 bin 822 TL seviyesine yükselecek. Net maaş ise yüzde 35 artışla 15 milyon 392 TL'ye, yüzde 40 artışla ise 15 milyon 962 TL'ye çıkacak.

Uzmanların öngörüsüne göre, yüzde 45'lik bir artışla asgari ücret 16 bin 532 liraya, yüzde 50 artışla ise 17 bin 103 liraya ulaşacak. Yüzde 55'lik bir artışla ise asgari ücret 17 bin 673 lira seviyesine yükselecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından işçiler, işverenler ve devlet temsilcileriyle birlikte belirleniyor. Komisyon, yeni asgari ücretin tespit çalışmalarını Aralık ayında önceden belirlenen tarihlerde gerçekleştirecek. Bu komitenin üyeleri, Bakanlık tarafından belirleniyor ve en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp kararlarını oy çokluğuyla alıyor. Eğer oy eşitliği olursa, cumhurbaşkanının bulunduğu parti çoğunluğa sahip kabul ediliyor.

Bir çalışanın brüt asgari maaşı ayda 13 bin 414 lira 50 kuruşken, vergi ve kesintiler düştükten sonra net tutar 11 bin 402 lira 32 kuruşa düşüyor. İşveren için asgari ücretin toplam maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bu miktarın 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücreti oluştururken, 2 bin 79 lira 25 kuruşu sosyal vergiyi ve 268 lira 29 kuruşu işveren işsizlik sigortası ücretini temsil ediyor.