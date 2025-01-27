Burhaniye’de deve kültürünü seven 45 yaşındaki Ersan Erdoğan, oğlu Caner Erdoğan’ı sünnet töreninde otomobil yerine deve ile gezdirdi. Koca Cami önünde deveye bindirilen Caner Erdoğan, bayraklar eşliğinde tekbirlerle evinin önüne getirildi. Evin önünde din görevlisi Ali Ulvi Çakır dua yaptı. Devecilik kültürünü yaşatmak istediklerini anlatan baba Ersan Erdoğan, oğlunun da deve ile gezmek istediğini söyledi. Baba Ersan Erdoğan, “ Bizde devecilik kültürü vardır. Sünnet çocuğumuzda deve istediği için böyle yaptık. Bizde de deveyi sevdiğimiz için dualarla deveye bindirdik. Evimizin önüne getirdik. Her şey çok güzel oldu. Katılan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaynak: iha