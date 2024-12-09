Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı.

Kaza, Balıkesir-Bursa Kara Yolu Balıkesir istikameti, Balıklıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 EDZ 641 plakalı otomobil sürücüsü T.Ş., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kazanın ardından olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücüye müdahale ederek, 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü T.Ş., sağlık ekipleri tarafından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.