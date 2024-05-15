Burhaniye ilçesinde, berberlik yapan Hasan Özavcı, işyerinin önünde saksıda yetiştirdiği biber fidelerinden iki yıldır meyve alıyor. Fidenin üzerinde iki yılın ürününün olduğunu kaydeden Özavcı, üçüncü yılında da meyve verip vermeyeceğini merak ettiğini söyledi.

Burhaniye’ de Hürriyet Caddesinde berberlik yapan Hasan Özavcı’nın yeşil merakı bir ilkin gerçekleşmesine neden oldu. İşyerinin önündeki saksılara diktiği biberleri kışın soğuğundan koruyan Özavcı, yeşilliği korurken, aynı fidenin üzerinde iki yılın meyvesini görmenin mutluluğunu yaşadı. Yeşili çok sevdiğini kaydeden 3 çocuk babası Hasan Özavcı, “Yıllardan beri esnaflık yapıyorum. Yeşile karşı aşırı ilgim ve sevgim var. Sürekli buralarda dükkanımın önlerinde çiçeklerle böceklerle uğraşıyorum. Bu sene değişik bir şey oldu. Geçen senenin üstünde biberleri ile kış dönemine girdik. Kışın içeriye dışarıya çıkarırken, sokarken biberleri hiç değişime uğramadan yeşilliğini koruyarak bu seneye aktardık. Bu sene yeni biberleri aldık. Eski biberleri de üstünde .Çok güzel bir olaya tanık olduk. Bu sene fidanlarımız kurumadan bahara çıktı. Çiçeklerimiz fidanlarımız insanların çok ilgisini çekiyor. İsteyenler oluyor. Biz de kıyamıyoruz. Onun için kimseye veremiyorum. Şimdi tek gayem bu sene 2 senelik mahsulü üstünde gördük. Acaba, üçüncü bir yıla bağlayabilir miyiz özlemi oldu içimde. İnşallah, onu da başarırız” diye konuştu