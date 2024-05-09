Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Orman Yangın Gönüllüsü projesi kapsamında 52 imama yangın söndürme eğitimi verildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangın Gönüllüsü projesi kapsamında verdiği eğitimlere aralıksız olarak devam ediyor. Gönüllülüğün esas tutulduğu proje kapsamında son olarak Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde görev yapan 52 imama yangın gönüllüsü eğitimi verildi. Verilen eğitimler ve proje hakkında konuşan Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, “Yaz aylarında sıklıkla karşılaştığımız orman yangınları ile mücadele kapsamında orman yangın gönüllülerine eğitimlerimizi vermeye devam ediyoruz. Son olarak Savaştepe ilçesinde görev yapan 52 imamında katıldığı orman gönüllüleri ordumuzun sayısı 2 bin 400’e yükseldi. Sayımız gün geçtikçe artmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.