Burhaniye ilesinde, şalvar geceleri devam ederken, Börezli köyünde de kadınlar şalvar gecesi düzenledi. Kadın muhtar Güler Yavuz’un öncülüğünde düzenlenen gecede renk renk şalvarlarını giyen yüzlerce kadın gönüllerince eğlendi.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Börezli köyünde muhtar Güler Yavuz’un öncülüğünde düzenlenen şalvar geçesi yoğun ilgi gördü. Şalvarlarını giyen kadınlar köy meydanında buluştu. Gecede mahalli oyunlar oynayan kadınlar büyük coşku yaşadı. Rengarenk şalvarlar ile geceye katılan kadınlar, muhtar Güler Yavuz’a teşekkür ederken, muhtar Yavuz da, şalvar gecelerinin geleneksel hale getirileceğini söyledi. İlk defa şalvar gecesi düzenlendiğini anlatan Melis Aydoğan; “İlk defa şalvar gecesine katıldım. Gönlümüzce eğlendik. Muhtarımıza çok teşekkür ederiz” dedi. Yaprak Kozan da, “Bu gün şalvar gecesi için Börezli’ye geldik. Çok yoğun bir katılım var. Bizde Bahçelievler mahallesinde yapmıştık. Burada herkes eğlenceye doydu. Muhtarımıza teşekkür ederiz” dedi. Katılanlara teşekkür eden muhtar Güler Yavuz ise, “Bu şalvar geceleri bir gelenek. Bunu düzenlediğimiz için çok mutluyuz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Seneye daha iyisini yapmaya gayret göstereceğiz” dedi. Ümmügül Karadeniz de “Bende şalvar gecesine Cumhuriyet mahallesinden geldim. Katıldığım için çok mutluyum. .Şalvarımızı giyip eğendik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.