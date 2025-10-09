Aile bütünlüğünü ve değerlerini güçlendirmeyi, çocuklarla birlikte doğaya yönelik bilinç geliştirmeyi ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin öngördüğü erdemli birey yetiştirme vizyonunu desteklemeyi amaçlayan etkinlik, katılımcı aileler ve çocuklar için unutulmaz bir deneyim sundu.

Balıkesir Tren Garı’ndan hareket eden tren, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından Dursunbey’e ulaştı. Etkinlik kapsamında düzenlenen fidan dikimi ile çocuklar doğayla buluşurken, aileler de birlikte vakit geçirerek iletişim ve etkileşimlerini güçlendirme fırsatı buldu.

Programda ayrıca çevre bilincini artırmaya yönelik bilgilendirici paylaşımlar, doğa yürüyüşleri ve değerler temelli sohbet halkaları yer aldı. Katılımcılar, doğayla iç içe bir ortamda ailece kaliteli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşarken, Yeşil Vatan’a katkı sunmanın gururunu da taşıdılar.

Etkinlik, Balıkesir’e dönüşle sona erdi.