Balıkesir’in isminin Arapça’dan kaynaklı ’balı çok’ kavramından geldiği iddia edilir. Adından gelen bu unvanı hak etmeye çalışan Balıkesir, arıcılıkta kovan sayısında 10, bal üretiminde 9. sırada yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı, Türkiye’nin dünyada bal üretiminde ikinci sırada olduğu ve “Türkiye Arıcılık Haritası” verilerine göre de ülke genelinde Balıkesir’in 180 bin 595 kovan sayısı ile 10.sırada, bal üretiminde 2 bin 629 ton ile 9.sırada ve kovan başına 14 kilo 600 gram bal verimi ile 8.sırada olduğu şeklindeki açıklamasıyla Balıkesir’in “Balı Çok” olduğu tescillendi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir’in, bal üretiminde daha üst sıralara taşınmasına katkı vermek için Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Balıkesir’deki 18 olan bal ormanı sayısının artırılması, mevcut bal ormanlarının kapasitesinin yükseltilmesi ve orman köylüsüne ORKÖY desteği ile kovan verilmesi gibi arıcılığı destekleyici her türlü ormancılık faaliyetlerini yapmaya devam edeceklerini ifade etti.