Ayvalık İlçesi’nde, öğrenciler, Birleşmiş Milletler 75.Yıl Gençlik Merkezi Gençlik Korosunun pop konseri ile coştu. Onur Avcı’nın şefliğini üstlendiği 50 kişilik koronun seslendirdiği şarkılar yoğun ilgi gördü.

Balıkesir’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde çalışmalarını sürdüren Birleşmiş Milletler 75.Yıl Gençlik Merkezi Korosu Ayvalık’ta 80’ler ve 90’lar Pop Konseri verdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdunda düzenlenen konser yoğun ilgi gördü. Yurtta kalan öğrenciler koronun seslendirdiği pop şarkılara eşlik ederken, şef Onur Avcı ve tamamı üniversite öğrencisi olan koro üyelerine teşekkür etti. İlgiden memnun oluklarını anlatan şef Onur Avcı, konserlerin diğer ilçelerde devam edeceğini söyledi.