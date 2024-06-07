TFF 3. Lig’de mücadele eden Balıkesirspor olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Tek liste ile gidilen seçimlerde Abdullah Bekki başkanlığındaki yönetim oy birliği ile göreve getirildi.

Divan kurulunun seçiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda aday olmayan Nedim Ömer ve yönetimi oy birliği ile aklandı. Kongrede yapılan seçimlerde Abdullah Bekki başkanlığındaki yönetim şu isimlerden oluştu:

“İsa Tamer Çelik, Ferit Gündoğdu, Volkan Altınöz, Aytuğ Yarmaz, Sercan Adın, Ceyhun Ercan, Serdar Akgül, Sedat Sarıkaya, Emre Başoğlu, Mehmet Baykan.

Denetim Kurulu: Avni Yücel, Remzi Boncuk, Ferudun Çelik.

Disiplin Kurulu: Mehmet Çalışkan, Ahmet İşlek, Yalçın Dereli.

Seçme Sicil Kurulu: Metin Baykan, Faruk Demiraslan, Ersin Erdoğmuş.

TFF Delegeleri: Abdullah Bekki, İsa Tamer Çelik.

ASKF Delegeleri: Abdullah Bekki, İsa Tamer Çelik, Sedat Sarıkaya.”

Kongreye Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Serkan Sarı’nın yanı sıra delegeler daha önce başkanlık görevinde bulunan isimler katıldı.