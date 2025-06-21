AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, bu programla sadece geçmişe değil geleceğe de vurgu yapıldığını belirtti. Her şehrin kendi hafızasını, sesini ve hikayesini taşıyan sofralarla bu sürecin devam edeceğini söyledi. Programa AK Parti’nin çeşitli kademelerinden yöneticiler, milletvekilleri, yerel yönetim temsilcileri ile Balkan kökenli vatandaşların kurduğu STK temsilcileri katıldı.

Programda Uygur, siyasetin sadece yönetim değil, kültürün yaşatılması, milletin birleştirilmesi ve gönüllerin ihya edilmesi olarak görüldüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ecdadın emanetine sahip çıkma anlayışına atıfta bulunarak Bursa’nın tarihî köprü görevine işaret etti. Sofranın geçmişin hatırasını, bugünün sorumluluğunu ve yarının umudunu taşıdığını dile getirdi. Rumeli ve Balkanların bu sofra etrafında bir araya geldiğini, ortak geçmişin geleceğe taşınmasının amaçlandığını söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, toplantının binlerce yıllık kardeşlik ve gönül bağlarının yeniden tazelenmesi anlamına geldiğini ifade etti. Rumeli ve Balkanların sadece coğrafya olmadığını, medeniyet, kültür, birlik ve kardeşlik ruhunu simgelediğini söyledi. Bursa’nın Balkanlar’ın Anadolu’daki kalbi olduğunu belirten Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin Balkanlarla olan gönül bağlarını güçlendirdiğini aktardı. Bursa’da yaklaşık 450 bin Balkan kökenli insanın yaşadığını, şehrin bu kardeşlik hukukunun örneklerinden biri olduğunu anlattı. AK Parti olarak Balkan kökenli dernekler ve binlerce sivil toplum kuruluşuyla iş birliği içinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Toplantı sonunda Balkan kökenli vatandaşların kurduğu STK temsilcileri talep ve önerilerini iletti.