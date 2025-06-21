galatasaray başkanı dursun özbek, milli futbolcuyla yaptığı telefon görüşmesini daha önce açıklamıştı.

galatasaray kulübü başkanı dursun özbek, forma göğüs sponsorluğu anlaşması için rams park'ta düzenlenen imza töreninde hakan çalhanoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. milli futbolcunun muhtemel transferine dair son açıklama inter teknik direktörü cristian chivu’dan geldi.

özbek, hakan çalhanoğlu hakkında, "hakan çalhanoğlu ile ilgili yanlış anlaşılan bir konuşma var. göz bebeğimiz, a milli takımın kaptanı, başarılı ve önemli bir oyuncu. hakan’ı her takım ister. onunla ilgili görüşmem transfer için değildi" ifadelerini kullandı.

başkan, "bir arkadaşımla konuşurken, bir grup vardı ve hakan ile telefonda görüşüyorlardı. 'galatasaray başkanı da yanımda ve merhabalaşmak istiyor' dedi. galatasaraylı olduğunu söyledi, ben de sağlığını sordum ve başarılar diledim. onun ağabeyi gibiyim. böyle bir imkan doğduğu zaman görüşür ve başarılar dilerim. bu bir transfer görüşmesi değildi" dedi.

simone inzaghi’nin ayrılmasının ardından inter'in başına geçen cristian chivu, urawa red diamonds maçı öncesinde dazn’a verdiği röportajda hakan çalhanoğlu ile ilgili iddialara açıklık getirdi.

chivu, sakatlığı nedeniyle fifa kulüpler dünya kupası'ndaki ilk maçta süre alamayan hakan çalhanoğlu için, "o bu takımın liderlerinden biri. sahada olmasa bile işini yapma biçimi, takımdaki tutumu beni mutlu ediyor. onu her zaman takıma dahil olmuş bir şekilde görüyorum. sakatlığı konusunda biraz endişeliyim. elinden gelenin en iyisini yaparak iyileşmeye çalışıyor" dedi.

transfer söylentilerine ilişkin chivu, "kendisiyle konuşacak vaktim olmadı ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. gördüğüm kadarıyla takıma ve turnuvaya odaklanmış durumda. kendini hazır hale getirip, en kısa sürede sahaya dönmek için iyileşmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan hakan çalhanoğlu, geçen sezon inter formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, takıma 11 gol ve 8 asistle katkı sağladı.