Bursa'da bir evin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin balkonunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sararken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi yangına yaklaşık yarım saat müdahalesi etmesinin ardından kontrol altına aldı.Evin alev alev yanma anı ise kameralara yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

HABER MERKEZİ