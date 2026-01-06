Bandırma Gümrük Müdürlüğü'nün 2025 yılına ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. Aralık ayı sonu itibarıyla Bandırma Limanı'nda gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemleriyle birlikte bölgenin toplam dış ticaret hacmi 2 milyar 233 milyon 040 bin 790 dolar olarak kaydedildi.

Açıklanan verilere göre, 2025 yılı boyunca Bandırma Limanı'ndan 741 milyon 492 bin 343 dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 1 milyar 491 milyon 548 bin 447 dolarlık ithalat işlemi yapıldı. Bu rakamlarla Bandırma Limanı, Marmara Bölgesi'nin önemli dış ticaret kapılarından biri olma özelliğini sürdürdü.

2025 yılı içerisinde yürütülen gümrük işlemleri kapsamında önemli bir kamu geliri de elde edildi. Yıl boyunca 1 milyar 30 milyon 751 bin 960 TL gümrük vergisi ile 3 milyar 76 milyon 735 bin 235 TL Katma Değer Vergisi (KDV) tahsil edilirken, toplamda 4 milyar 107 milyon 487 bin 195 TL kamu gelirine katkı sağlandı.

Gemi trafiği açısından da yoğun bir yılın geride bırakıldığı Bandırma Limanı'na 2025 yılında 931 gemi giriş yaparken, 923 gemi çıkışı gerçekleşti. Veriler, limanın bölgesel ve ulusal ticaretteki stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu.

Açıklanan 2025 yılı dış ticaret verileri, Bandırma Limanı'nın ithalat ve ihracat hacmindeki yüksek rakamlarla hem bölge ekonomisine hem de kamu gelirlerine önemli katkı sağlamaya devam ettiğini gösterdi.