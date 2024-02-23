Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi, Tokat tahta baskı kursu usta öğreticisi Dilek İkizçeli tarafından 600 yıllık geleneği yaşatıyor.

Bandırma Halk Eğitimi ve Bandırma Kent Konseyi iş birliğiyle devam eden kurslara kadınların ilgisi her geçen gün artıyor. Nesrin Aydoğmuş İş Atölyesi’nde eğitim alan kadınlar, 600 yıllık tarihi olan Tokat yazmalarının desenlerinin yer aldığı kalıpları tek tek elleriyle oyarak hazırlıyor.

Kursiyer kadınlar, asırlık motifleri makine kullanmadan el işçiliği ile ıhlamur ağacına en yakın sert köpüklere işliyor. Önce kalıpların hazırlanması ve desenin seçilmesiyle başlayan işlem, özel bıçaklar yardımıyla oyulmasıyla son buluyor. Nesrin Aydoğmuş İş Atölyesi’nde haftanın 5 günü devam eden Tokat tahta baskı kursu en çok ilgi gören kurslar arasında yer alıyor.

İkizçeli: "600 yıllık kültürü yaşatıyoruz"

600 yıllık geleneği yaşattıklarını belirten Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Tokat Tahta Baskı usta öğreticisi Dilek İkizçeli, "Kurslarımıza geçen yıl başladık. Geçen seneler tam 10 öğrencimiz vardı. 10 kişi ile açtığımız sergiden sonra kursumuz çok fazla talep gördü ve 50 öğrenimiz oldu. Haftanın 5 günü kurs veriyorum. Bandırma Halk Eğitimi Merkezi’ne bağlı olarak, Bandırma Kent Konseyi ve Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde kurslarımız var. Geleneksel el sanatlarından olan Tokat tahta baskı işi, Anadolu da 600 yıldır devam eden bir sanattır. Ihlamur ağacından zımparalayıp elde ettiğimiz oyulmuş kalıpları, belirlediğimiz renklerle kumaşa basıyoruz. Aslında bu baskın işine kumaş bezeme de diyebiliriz. Genellikle kadınlarımız kursları tercih ediyor ama kurslarımıza erkek vatandaşlarımız da katılabilir. Kahve köşelerinde boş boş oturmasın Bandırma Kent Konseyi ve Bandırma Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz kurslara katılsınlar" dedi.