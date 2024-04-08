Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte kuaför ve berberlerde yoğunluk yaşanmaya başladı.

Özellikle bayram arifesinde, vatandaşların temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşmak istemesi, berber ve kuaför salonlarında yoğunlukların oluşmasına sebep oldu. İftardan sonra gece geç saatlere kadar hizmet vermeye devam eden esnaflar, bu yoğun dönemde bazen randevusuz müşterileri kabul etmeme politikası izliyorlar.

Bandırma’da 25 yılını dolduran tecrübeli berberler Mustafa ve Yusuf Mışak kardeşler, vatandaşlara bayram tıraşını son güne bırakmamaları yönünde tavsiyede bulundular. Mışak kardeşler, bayram tıraşına ilişkin yoğunluğun yönetilebilir olması için randevu sistemine uyulmasını öneriyor. "Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum," diyen Mışak kardeşler, özellikle bayram arifesinin sabahına kadar çalışmayı planladıklarını söyledi. Vatandaşların randevu almaları durumunda yaşanacak yoğunluğun daha kolay yönetilebileceğine dikkat çeken berberler, berber ve kuaförlerin bu yoğunluğa alışık olduklarını ve vatandaşların da bu dönemde bir telaş içinde olduklarını belirttiler.