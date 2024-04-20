Balıkesir’in Bandırma İlçesinde meydana gelen olayda kökü çürüyen bir ağaç, esen sert rüzgarın da etkisiyle bir otomobilin üzerine devrildi.

Bandırma’da çürümüş bir ağaç, sert esen rüzgarın etkisiyle bir otomobilin üzerine devrildi. Belediyeye ait olduğu iddia edilen alandaki çürük ağaç, kökünden sökülerek 10 AKM 321 plakalı otomobilin üstüne yıkıldı. Yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle toprağa daha fazla tutunamayan ağaç, otomobilde maddi hasara neden oldu. Neyse ki, olayda yaralanan olmadı.

Çevre sakinleri, ağaçla ilgili gerekli önlemlerin alınmadığını iddia ederek belediye yetkililerine tepki gösterdi.