Hastalığın temas yoluyla bulaşma riski üzerine odaklanan rehberde, insandan insana bulaşmanın özellikle uzun süreli ve yakın ten tene temas gerektirdiği vurgulandı. Enfekte kişinin salgılarıyla direkt temas, deri lezyonları olan veya cilt bütünlüğü bozulmuş kişilerle doğrudan temas ya da bu lezyonlardan bulaşmış nesnelerle yakın temas, hastalığın diğer yayılma yolları olarak belirtildi. Bu tür temasların, aynı evde yaşayanlar, kapalı alanlarda uzun süre yakın mesafede bulunan kişiler ve enfekte bireylerle kişisel koruyucu ekipman olmaksızın temas eden sağlık çalışanları için risk oluşturabileceği rehberde açıkça ifade edildi.

Maymun Çiçeği hastalığının belirtilerine ilişkin olarak rehberde, virüsün PCR testi ile kesin teşhis edilebildiği vurgulandı. Hastalığın belirtilerine dair bilgi verirken, kuluçka süresinin genellikle 6-14 gün arasında olduğu ancak 1-21 gün arasında değişebileceği belirtildi. Riskli temas sonrasında semptomların ortaya çıkış süresinin bu aralıkta değişebileceği, özellikle hayvan ısırığı ya da tırmalaması öyküsü olan bireylerin, temas yoluyla maruz kalanlara kıyasla daha kısa bir kuluçka süresine sahip olabileceği rehberde yer aldı.

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/Yayinlarimiz/Rehberler/Mpox-Rehberi.pdf

