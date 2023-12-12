Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hurdacılara yönelik yapılan denetimde ruhsatsız iş yerleri tespit edildi.

Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde hurdacılık yapan iş yerleri ve hurda taşıyan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Bandırma genelinde yapılan denetim sonucu 2. el eşya ve hurda alım satım belgesi düzenlemeyen 4 işyerine “Emre Aykırı Davranış” hükmünden idari yaptırım uygulandı.

6 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilirken ruhsatsız faaliyet yürüten iş yerlerinin kapatılmasıyla ilgili tutanak düzenlenerek Bandırma Belediyesi’ne bildirildi. Hurda taşıyan araçlara yönelik yapılan denetim sonucunda araç sürücülerine toplamda 4 bin lira para cezası kesildi.