Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Kaymakamlığına vekâlet eden Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Bandırma’nın kırsal mahallesinde ikamet eden Kıbrıs ve Kore gazilerini ziyaret etti.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal’ın izinli olduğu için Erdek Kaymakamı Atakan Atasoy, 10 gün boyunca Bandırma Kaymakamlığına vekâlet etti. Atasoy bu süre zarfında kurumda birçok kurum müdürleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ağırladı. Atasoy Bandırma’nın kırsal mahallelerinden olan Emre Mahallesi’nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Seyfi Aydın ve Kore Kamil Songün’ü evlerinde ziyaret bulundu. Kaymakam Atasoy, kendilerine milli mücadele madalyası ve Berat takdim etti.

Bandırma’ya bağlı Emre kırsal Mahallesi’nde ikamet eden 91 yaşındaki Kore Gazisi Kamil Songün’ün evini ziyaret etti. Ziyaret esnasında Kaymakam Atasay “Kore Gazimiz 91 yaşında olan Kamil Songün amcamı ziyaret ettim. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bizim önceliğimizdir. Devlet olarak her zaman yanlarındayız” dedi.

Aynı mahallede ikamet eden Kıbrıs Gazisi Seyfi Aydın’ı da ziyaret eden, Kaymakam Atasoy, kendilerine Milli Mücadele Madalyası ve Berat takdim etti.