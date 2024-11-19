Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Emekliler Dayanışma Sendikası Balıkesir Bölge Temsilciliği tarafından hayata geçirilen “Sıfır Atık Projesi” sergisi, Bandırma Belediyesi iş birliğiyle sanatseverlerle buluştu.

Açılışı gerçekleştirilen sergi, çevre bilincini artırmayı ve dayanışmayı teşvik etmek için satıştan elde edilen gelirle hem sendikaya hem de kadınların aile bütçelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Açılışa Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Murat Ergöz, Chp meclis üyesi Elif Didem Çidem, mahalle muhtarları ve çok sayıda sanatsever katılım sağladı. Etkinlikte, 10 kadın emekçinin geri dönüştürülmüş malzemelerle hazırladığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Bunun yanı sıra, Emekliler Dayanışma Sendikası üyelerinin bağışladığı objeler de sergide satışa sunuldu. Satıştan elde edilen gelirle hem sendikaya hem de kadınların aile bütçelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Serginin açılışında konuşan Emekliler Dayanışma Sendikası Balıkesir Bölge Temsilciliği Başkanı Muazzez Palta, projenin detaylarını şu sözlerle aktardı: Sergimizde, 10 kadın arkadaşımızın dönüştürdüğü objeler yer alıyor. Bunun yanı sıra, üyelerimizin bize hediye ettiği objeleri de sergileyip satışa sunduk. Amacımız, evde biriken atık malzemeleri değerlendirmek ve kadın emeğini görünür kılmak. Bandırmalı kadınlar yıllarca çeşitli kurslarda ürettikleri ürünleri değerlendirmek için bu projede buluştular. Hem çevreye hem de aile bütçelerine katkı sağlamak bizi çok mutlu ediyor. Emekliler Dayanışma Sendikası olarak onlara destek olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, demokrasi, emek ve yerel yönetim mücadelesine vurgu yaparak dayanışma çağrısında bulundu. Mirza, "Uzun yıllardır demokrasi, emek ve yerel yönetim mücadelesi veriyoruz. Bandırma’da çok sayıda sivil toplum örgütü, sendika, kadın derneği ve engelli derneği bulunuyor. Bu tür oluşumların artmasını elbette istiyoruz. Ancak bu dernekler arasında dayanışma ve güç birliği de sağlanmalı. Rekabet doğal bir şey ama en önemlisi, ortak bir amaç uğrunda birleşmek. Tüm sivil toplum örgütlerini, dernekleri ve dostlarımızı bu mücadelede dayanışmaya davet ediyorum. Bu güzel sergide emeği geçen ve bizleri bir araya getiren dostlara teşekkür ediyorum. Dayanışma içinde hep birlikte daha güçlü bir şekilde mücadeleye devam etmeliyiz."

Ardından protokol kurdele kesimine geçti ve tek tek stantlar gezildi. 4 gün boyunca sergi sanat severlerin beğenisine sunulacak.