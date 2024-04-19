Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulunduran şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye Mahallesi, Kurtuluş Caddesi, Kızılay Kavşağı’nda yapılan uygulamada bir araçta yolcu olarak bulunan G.G. (35) isimli şahsın yapılan üst aramasında, şeffaf poşete sarılı vaziyette 11,39 gram bonzai ve 0,44 gram metamfetamin ele geçirildi. Bi başka otomobil içerisinde bulunan M.G., M.E.Ç. ve M.S. üzerinde yapılan aramada ise 1,22 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 65 adet fişek ve payp ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında tahkikat başlatılırken, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.