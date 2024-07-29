Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 4 ve 18 Temmuz tarihlerinde meydana gelen iki ayrı kazada, tırların dorselerinin açık kalması nedeniyle üst geçitte hasar meydana geldi. 13 gün arayla gerçekleşen bu kazalarda, üst geçit kullanılamaz hale gelirken kullanıma kapatıldı.

Onarıma alınması gereken üst geçidin 25 gündür henüz yapılmamış olması dikkat çekti. 11 Ağustos’ta yapılacak Bandırmaspor maçına taraftarların nasıl ulaşacağı ise halen belirsizliğini koruyor.

Bu durum sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Bandırmaspor taraftarları, Bandırma Belediyesi’ni eleştiri yağmuruna tuttu. Belediye yetkililerinin sorumluluğu üstlenip üst geçidin hızlı bir şekilde onarılmasını sağlaması bekleniyor.