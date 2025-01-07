Yeni yıl zammı dalgasına bankalar da eklendi. 2025 itibarıyla gıda ve giyim gibi birçok üründe fiyat artışları yaşanırken, son zam haberi bankalardan geldi. Bankalar, farklı bankalar arasında yapılan EFT işlemlerine ciddi bir zam uyguladı.

Bugünden itibaren EFT ücretlerine yüzde 44,38 oranında bir artış yapıldı. Yeni EFT ücretleri, 6,39 TL'den başlayıp 159,97 TL'ye kadar yükseldi.

İşte, transfer edilen tutara göre değişen EFT ücretleri:

6.300 TL'ye kadar olan para transferlerinde EFT ücreti 4,43 TL'den 6,39 TL'ye yükseldi.

6.300 TL ile 304.800 TL arasındaki işlemlerde ise EFT komisyonu 8,86 TL'den 12,79 TL'ye çıktı.

304.800 TL'nin üzerindeki işlemlerde ise bankalar, müşterilerinden 159,97 TL komisyon alacak.