Rekabet ortamında banka müşterisine özel cazip teklifler sunan Albaraka BES müşterisine 500 TL kazandıran kampanyasını duyurdu. Albaraka mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden bireysel emeklilik sistemine katılanlar kazanıyor.

Hem kendi geleceğini hem de çocuğunun geleceğini güvence altına almak isteyenler için sunulan bu fırsat ile birikim yaparken ek kazanç elde edebilmek mümkün oluyor. %30 devlet katkısı ile beraber açılacak hesaba ek, banka müşterisine 500 TL anında yatıyor.

BES ile 500 TL Ek Ödeme Nasıl Alınır?

Görüntülü görüşme yolu ile mobil uygulama üzerinden banka müşterisi olan her Albaraka müşterisi bireysel emeklilik sistemi kapsamında 500 TL kazandıran kampanyaya başvurabilir. Banka müşterilerinin mobil uygulama içerisinde yer alan “Sigorta İşlemleri” alanına geçerek bireysel emeklilik başvurusunda bulunması yetecektir.

Kampanyaya Kimler Başvurabilir?

18 yaş üzeri düzenli birikim yapmak isteyen herkes banka ile iletişime geçerek BES hesabı açabilir. 500 TL ve üzeri katkı payı minimum 3 aylık yatırım bedelini ödeyen her BES kullanıcısı için verilecektir. 3 ayda ya da 6 ayda bir ödeme sözleşmesi yapanlar ancak bu faydadan yararlanabilir.