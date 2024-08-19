BUSKİ Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı. Sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı duyuruya göre, Doğancı Barajı'nda su seviyesi %50, Nilüfer Barajı'nda ise %59 olarak belirlendi.

Açıklamada, su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğine dikkat çekilerek, vatandaşlara israfın önlenmesi ve gereksiz su tüketiminden kaçınılması yönünde uyarılarda bulunuldu. Su tasarrufu yapmanın önemine vurgu yapılan duyuruda, bireysel bilinçlenmenin büyük ölçüde katkı sağlayacağı ifade edildi.