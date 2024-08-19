Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği ‘Köyümüzde Şenlik Var’ projesi, ilçenin kırsal mahallelerini müzik, dans ve gastronomi ile buluşturarak eğlenceli oyun ve yarışmalar sunuyor. Bu etkinlikler, köylerde yaşayan halkın Osmangazili olmanın ayrıcalığını yaşamasını sağlıyor.

Bu yaz, Osmangazi Belediyesi 32 farklı kırsal mahallede bu etkinlikleri düzenleyecek. Bu haftaki etkinlik Yeniceabat Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın da katıldığı şenlik, mahalle sakinlerinin büyük ilgisini çekti. Katılımcılar, çeşitli aktivitelerle dolu keyifli bir gün geçirdi. Çocuklar şişme oyun parkuru, penaltı atma alanı, zıp zıp, yüz boyama atölyesi ve langırt masasında eğlenirken, lokma, pamuk şeker, patlamış mısır ve limonata ikramları yapıldı. Başkan Aydın da çocuklarla langırt oynayarak eğlenceye katıldı.

Kadınlar için düzenlenen yemek yarışması büyük ilgi gördü. Yarışmaya katılan kadınlar yöresel yemekleriyle hünerlerini sergiledi. Yarışmanın sonunda jüri, Sevda Coşkun'u Arnavut Böreği ile birinci seçti. Dereceye girenler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Programın sonunda Gurup Kucaklaşma, hareketli şarkılarıyla Yeniceabat Mahallesi sakinlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Ayrıca, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun dans gösterileri programa renk kattı.

Başkan Erkan Aydın, etkinliklerin köylerde birlik ve beraberliği artırdığını ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. “Köyümüzde Şenlik Var projesi, köylerde yaşayan halkımıza eğlenceli ve birlik içinde zaman geçirme fırsatı sunuyor. Etkinliklerimiz, çocuklarımızın ve ailelerin yüzünü güldürüyor. Bu tür organizasyonları devam ettirerek, çocuklar ve aileler arasında birlik ve barış ortamını desteklemeyi amaçlıyoruz” dedi.