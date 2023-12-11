Büyükçekmece D-100 Karayolu’nda motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Sürücünün hafif yaralandığı kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde D-100 karayolunda Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü önündeki başka bir motosikleti geçmeye çalıştı. O sırada kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde ise, kaza geçiren sürücüye çevredekilerin yardım ettiği anlar görüldü. Yaralanan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.