Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Suçtan Elde Edilen Suç Gelirlerinin Aklanmasına yönelik 4 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik yapılan KUYU-4 operasyonlarında bu organize suç örgütlerinin elebaşıları olan;

1Mert (Orhan) Ünğan,

2 İbrahim Kurtar,

3 Aydın Razaki ve

4 Recep Özyıldız yakalandı.

Birbirleriyle bağlantılı bu 4 suç örgütünün, şu ana kadar yapılan tespitlerde ülkemiz ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 Ton 367 Kg uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edidi.

Operasyonlar sonucu; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 62 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; İster Uluslararası olsun, ister ulusal olsun ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kesinlikle kararlıyız. Zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız aralıksız devam edecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır, Kilis, Muğla, Mersin, Antalya, Kocaeli, Hakkari, Mardin, Van ve Balıkesir’de “KUYU-4” operasyonları düzenlendi.

1 Elebaşılığını Mert (Orhan) Ünğan’ın yaptığı Uyuşturucu Suç Örgütü üyesi şüphelilerin; Ortadoğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinden ülkemize ve Avrupa ülkelerine kokain, eroin ve skunk naklettikleri, Örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda bulunan E.D. isimli şüphelinin özellikle Balkan ülkelerinden ülkemize getirilen skunk ve orta doğu ülkelerinden temin edilen eroinden sorumlu olduğu, A.N., S.İ., E.Ş., L.T., Ö.A., T.A., M.A.A., İ.A., isimli yöneticilerin tüm saha operasyonlarını yönettikleri, Yönettikleri suç örgütünün ülkemiz ve farklı ülkelerde ele geçirilen 2 ton 457 kg uyuşturucu maddeden sorumlu oldukları ve Uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin otelcilik, turizm, kuyumculuk, döviz büroları ve inşaat sektörlerinde akladıkları tespit edildi.

2 Elebaşılığını İbrahim Kurtar’ın yaptığı ve ülkemizde “Kurtar” grubu olarak bilinen Uyuşturucu Suç Örgütü üyesi şüphelilerin; Başta ülkemiz olmak üzere özellikle Avrupa ülkelerine nakledilen eroin sevkiyatlarında önemli faaliyetleri olduğu, Rusya ve Hollanda’da ele geçirilen 372 kg eroinden sorumlu oldukları, Bu kapsamda S.K., Z.K., E.P., M.T., M.T., isimli örgüt yöneticilerinin saha operasyonlarında aktif olarak rol aldıkları tespit edildi.

3 Elebaşılığını Aydın Razaki’nin yaptığı Uyuşturucu Suç Örgütü üyesi şüphelilerin; Elebaşı Aydın Razaki’nin orta doğudan temin edilen eroini Avrupa ülkelerine pazarladığı, transfer ettiği ve yurt dışında bulunan kendisine ait kumarhaneler aracılığıyla akladığı, Güney Amerika ülkelerinden temin edilen kokaini Avrupa ülkelerine, Avrupa ülkelerinden temin edilen ecstasynin ise ülkemize sevk edilmesinden sorumlu olduğu, M.K., E.Y., V.C., T.D., isimli şahısların da aralarında olduğu suç örgütünün İran ve Polonya’da ele geçirilen toplam 490 kg eroin ve ülkemizde ele geçirilen 100 bin adet ecstasy sevkiyatını yaptıkları tespit edildi.

4 Elebaşılığını Recep Özyıldız’ın yaptığı Uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin; Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda yapılan bir operasyonda ele geçirilen 51 kg eroinden sorumlu oldukları tespit edildi.

Ayrıca operasyonlarda toplam değeri 11 Milyar TL olan: 200 adet taşınmaz malvarlığına, 85 adet motorlu araca, 30 adet şirkete ait ortaklık paylarına ve Bütün bankacılık varlıklarına el konuldu.

Operasyonlar sonucu:

13 adet ruhsatsız tabanca,

1 adet ruhsatsız tüfek,

3 adet para sayma makinesi,

Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile Çok sayıda altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle"