İstanbul Başakşehir’de, freni boşalan demir yüklü bir kamyonet kaldırıma devrildi, devrilen kamyonetten düşen demirler kaldırımda yürüyen üç çocuğun üzerine düştü. Olay, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi Uğur Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Nazım T. yönetimindeki 34 UD 3102 plakalı kamyonetin frenleri yokuş aşağı inerken arızalandı. Kontrolü kaybeden sürücünün manevra yaparak aracı durdurma çabası, kamyonetin kaldırıma devrilmesiyle sonuçlandı.

Kaldırımda yürüyen çocuklar, kamyonetten düşen demirlerin altında kalarak yaralandı. Olayı gören çevredekiler hemen 112 Acil Servis’e haber verdi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Sokak, güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri, demirlerin altındaki çocukları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan çocuklar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücutlarında kırıklar olduğu tespit edilen çocukların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Kazanın ardından sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, devrilen kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.