Olayla ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, şüpheli İ.K.'nın "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından tutuklama talep edildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, 25 Eylül 2024'te Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, polis ekiplerine direnen ve silah çeken İ.K., Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve sonuç hakkında kamuoyuna bilgi verileceğini bildirdi.