Başakşehir’de iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen ticari taksi, farklı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etsiyle araçlar savrulurken ticari takside 7, otomobilde ise 3 olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyir halinde olan M.G. idaresindeki 34 TAJ 48 plakalı ticari taksi kırmızı ışıkta geçince Atatürk Bulvarı’ndan gelen M.A.’nın kontrolündeki 34 LN 0226 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

10 kişi yaralandı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri takside sıkışan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma yaptı. Ticari takside şoför dahil 7 kişi yaralanırken otomobilde ise 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 2 araçta hasar meydana geldi. Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken kapanan yol, belediye ekiplerinin kumlama ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Ekipler kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.