Bingöl’ün Karlıova ilçesi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Veysel Bahadıroğlu, yaralı eşeğe sahip çıktı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Veysel Bahadıroğlu, evine giderken yolda yaralı bir eşek buldu.

Eşeğin ayağına bir cisim saplandığını fareden Doktor Bahadıroğlu, eşeğin yanına giderek yarasını temizleyerek, ayağındaki cisimi çıkardı.

Eşeğin durumunu kontrol eden doktor, hayvanın iyileşmesi için gerekli tedaviyi uyguladı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna böyle kaydedildi.

https://youtu.be/8UnTbIdq3BY