Başiskele’nin kültürel zenginliklerini bir araya getiren, ilki geçen yıl düzenlenen Başiskele 2. Yöresel Kültür Festivali, 2 Ağustos Cuma günü başlıyor.

Başiskele Belediyesi koordinesinde geleneksel hale getirilen festival, 2-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başiskele Sahili Kaykay Pisti yanındaki alana paydaş hemşehri dernekleri stantlar açarak yöresel lezzetlerden kıyafetlere kadar birçok kültürel zenginliklerini tanıtma imkanı bulacak.

Başiskele Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Başiskele Ordulular Derneği, Başiskele Korganlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Rizeliler Derneği, Kocaeli Trabzonlular Derneği, Turnalı Köylüleri Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği, Başiskele Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği ile Başiskele Balkan Batı Trakya İlleri Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği paydaşlığında gerçekleştirilecek festival geçen yıl olduğu gibi bu yıl da renkli anlara sahne olacak.

Paydaş hemşehri derneklerinin her birinin festival alanında açacağı stantlarda çeşitli yöresel yiyecekler ve el emeği göz nuru yöresel ürünler Başiskelelileri bekliyor olacak. 2 Ağustos Cuma günü stantların açılışıyla başlayacak. Etkinlik alanında kurulacak sahnede çeşitli sahne gösterileri de ziyaretçileri bekliyor olacak. Başiskele 2. Yöresel Kültür Festivali’nde ziyaretçiler, 17.00 itibariyle stantları ziyaret edebilecekler.