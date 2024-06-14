Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kurban Bayramı ve tatil boyunca belediye ekiplerinin 7 gün 24 saat vatandaşların hizmetinde olacağını söyledi.

Belediye Başkanı Yasin Özlü, yaklaşan bayram öncesi başkan yardımcıları ve ilgili müdürleri ile birlikte istişare ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Başiskele Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıda Kurban Bayramı ve tatili süresince yapılacak işler detaylıca konuşuldu.

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Yasin Özlü, "Kurban Bayramı öncesi, sahadaki müdürlüklerimizle istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Bu toplantıda, bayram tatili süresince siz değerli komşularımıza en iyi hizmeti ulaştırmak adına gerekli planlamaları ve hazırlıkları titizlikle gözden geçirdik. Vatandaşlarımızın her türlü talep ve ihtiyaçlarına hızlıca cevap verebilmek adına bayram boyunca tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak" dedi.