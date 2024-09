Başiskele’de bu yıl 3’üncüsü düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde 245 çocuk sünnet ettirildi. Renkli anlara sahne olan şölende 7’den 70’e herkes eğlenceli saatler geçirdi.

Başiskele Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen şölende 245 çocuk özel bir hastanede sünnet ettirildi. Sünnet kıyafetleri de alınan çocuklar, şölen alanında aileleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşadı. Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde buluşan aileler ve çocukları, Belediye Başkanı Yasin Özlü ile bir araya gelerek günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra üstü açık otobüslerle şehir turu yaparak Başiskele Sahili’ne geçen çocuklar, çocuk mehteranı eşliğinde şölenin düzenleneceği etkinlik alanına yürüdü.

Başiskele Sahili Kaykay Pisti yanında kurulan etkinlik alanına geçen katılımcılara yemek ikram edildi. Başiskele Belediyesi, çocuklara alanda kurulan şişme oyun gruplarında doyasıya eğlenme imkanı sundu. Çizgi film karakteri maskotlar ve palyaçolarla eğlenen miniklere ücretsiz olarak pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarında bulunuldu.

"Çocuklarımıza bilimden sanata, spordan teknolojiye çeşitli branşlarda eğitim desteği sağlıyoruz"

Belediye Başkanı Yasin Özlü, çocukların doğumundan itibaren yanlarında olmaya büyük özen ve gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Bugün ilçemizde 245 evladımızın sünnetini gerçekleştirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Başiskele Belediyesi olarak ilçemizdeki her bir evladımızın doğumundan itibaren yanında olmaya büyük özen gösteriyoruz. ’Hoş Geldin Bebek’ projemiz ile başlayan yolculuğumuz, sünnet şölenimizle devam ediyor. Gözlerimizin nuru, geleceğimizin hazinesi çocuklarımızın mutlu olması, güvenle sağlıkla büyümesi için her türlü çalışmayı ilçemizde yapmaya büyük gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından 3 kez ödüle layık görülen Genc-i Âlâ gençlik modelimiz ile çocuklarımıza ve gençlerimize bilimden sanata, spordan teknolojiye çeşitli branşlarda eğitim desteği sağlıyoruz. Başiskele’de çocuk olmayı, genç olmayı, ayrıcalıklı hale getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Bizlere her zaman enerji, motivasyon ve ilham kaynağı olan çocuklarımızın yanında olmaya ve onları desteklemeyi asla ihmal etmeyeceğiz" dedi.

"Birçok evladımızın ve ailesinin sevinçlerine ortak olduk, gönüllerine dokunduk"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Özlü, "Gençlik çalışmalarımız başta olmak üzere bu güzel organizasyonlarla birçok evladımızın ve ailesinin sevinçlerine ortak olduk, gönüllerine dokunduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında başlattığı sosyal belediyeciliğin izinde vatandaşlarımıza hizmet etmeye büyük gayret gösteriyoruz. Her şey siz değerli Başiskeleli hemşehrilerimizin mutluluğu için. Biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Geleceğimizin teminatı, Türkiye Yüzyılı’nın mimarları çocuklarımıza yaptığımız her güzel iş bizi çok mutlu ediyor. Onların yüzlerini güldürmek, onları geleceğe hazırlamak da bizim en önemli vazifemizdir. Programımıza katılım gösteren her bir hemşehrilerime teşekkür ediyor, evlatlarımızın mürüvvetlerini görmeyi de Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gösteri çocukların yüzünü güldürdü

Sünnet şöleninde tiyatrocu, radyo ve televizyon program sunucusu Hüseyin Goncagül da sahne aldı. Goncagül ve ekibinin hazırlamış olduğu gösterilerle hem çocuklar hem de büyükler güzel ve eğlenceli bir akşam geçirdi. Eğlenceli sunumuyla çocukların büyük beğenisini toplayan Hüseyin Goncagül, çeşitli yarışmalarla da çoluk çocuk herkesi güldürdü. Şölenin sonunda sahne alan illüzyonistlerin yaptığı gösteriler de büyük bir ilgi ve şaşkınlıkla izlendi.