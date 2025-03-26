Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde belediyenin öz kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanılması adına hizmet araçları filosu hem yenileniyor hem de sayısı artırılıyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi, son olarak kendi öz kaynaklarıyla temizlik işleri filosuna 1 çöp kamyonu ve 1 yol süpürge aracını ekledi. Başiskele halkının yeni yol süpürge aracını ise ilk kez Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü test etti. Sürücü koltuğuna geçen Başkan Özlü, Kullar Garaj’dan çıkarak Alsancak Caddesi’nin yol kenarlarını temizledi.

Konuyla ilgili açıklama da yapan Başkan Özlü, "Başiskele her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve nüfusu artıyor. Buna paralel olarak halkımızın talepleri de artıyor. Bugün bu doğrultuda temizlik işleri filomuza çöp kamyonu ve yol süpürge aracı ekledik. Daha temiz bir dünya ve Başiskele için günde 7 bin çöp konteynerindaki çöpleri toplayarak bertaraf ediyoruz. Başiskele halkımızın ve devletimizin verdiği imkânlarla yine milletimize hizmet etmek için ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu yeni araçlarımızın Başiskele’mize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.