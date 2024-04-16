Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçim çalışmaları sırasında Kepsut’un Hotaşlar Mahallesi’nde yapılan sürpriz evlilik teklifine denk geldi. Elif Çalpan ve Umutcan Tuzcusan çiftine, "Nikâhınızı kıyacağım" sözü veren Başkan Ahmet Akın, hem sözünü tuttu hem de göreve geldikten sonra ilk nikâhını kıydı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, görevi devraldıktan aldıktan sonra ilk nikâhını kıydı. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, seçim çalışmaları kapsamında 25 Ocak Perşembe günü Kepsut’a bağlı Hotaşlar Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Ahmet Akın, hemşehri buluşmasının ardından mahalledeki sürpriz evlilik teklifine denk geldi. Elif ve Umutcan çiftinin unutulmaz anlarına ortak olan Başkan Akın, çiftin nikâh tarihini sorarak seçilmesi durumunda nikâhlarını kıyma sözü verdi.

Mutluluklarına ortak oldu

Elif ve Umutcan çiftinin Karesi AVM’de gerçekleştirilen nikâh töreninde mutluluklarına ortak olan Başkan Ahmet Akın, “Bu benim ilk nikâhım. Kepsut Hotaşlar’a gittiğimizde söz verdik. Çok güzel bir çift, yanında arkadaşları. Çok hoşuma gitti. Seçimi kazanıyoruz inşallah, sizin nikâhınızı ben kıyacağım dedim” şeklinde konuştu. Başkan Akın, genç çifte bir ömür mutluluklar diledi.