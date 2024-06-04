Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kadrosunu oluşturuyor. Genel Sekreter Yardımcılığına Mehmet Refik Gündoğan’ı getiren Başkan Akın, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ise Aytekin Durmaz’ı atadı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kadrosunu belirlemeye devam ediyor. Kadrosunu belirlerken liyakatli isimlerle yoluna devam eden Başkan Ahmet Akın, alanında yetkin kişileri göreve getiriyor. Genel Sekreter Yardımcılığına inşaat mühendisi Mehmet Refik Gündoğan’ı getiren Başkan Ahmet Akın, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ise Balıkesir Üniversitesinde görev yapan eski süper lig hakemi, Türkiye Futbol Federasyonu Üst Klasman gözlemcisi Aytekin Durmaz’ı atadı.