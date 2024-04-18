Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gündüz vatandaşa temas ediyor, gece geç saatlere kadar da daire başkanlıkları ile toplantılar düzenliyor. Bir an önce Balıkesir’i hak ettiği değere kavuşturmak için büyük mesai harcıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın göreve geldiği günden bu yana sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar aralıksız çalışıyor. Gündüz vatandaşlarla temaslarına devam eden Başkan Akın, gece geç saatlere dek daire başkanlıkları ile toplantılar düzenliyor. Daire başkanlıklarının kendi daireleri ile ilgili devam eden hizmetler hakkında hazırladıkları sunumları tek tek inceleyen Başkan Akın, yapılacak olan yeni çalışmalar için de talimatlarını veriyor.

‘Balıkesir kazanacak’

20 ilçeyi birbirinden ayırmadan hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Akın, tarımdan turizme, sanayiden eğitime kadar Balıkesir’i ulusal ve uluslararası boyutta bir marka haline getireceklerini ifade etti. Daire başkanlıklarının da bu konuda hassas davranmaları gerektiğini belirten Başkan Akın, ‘Tüm çalışmaları yakından takip edeceğim, gece gündüz Balıkesir’imiz için hep birlikte çalışacağız. Balıkesir kazanacak’ dedi.