Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, basın mensuplarıyla yılsonu değerlendirme toplantısında buluştu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak yıl boyunca hayata geçirdikleri hizmetleri kamuoyuyla paylaşan Akın, 'Balıkesir Aileme duyduğum sevdayla yola çıktım. Hemşehrilerime verdiğim sözleri tek tek gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum.' dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi protokol girişinde basın açıklaması gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 2025 yılında gerçekleştirdikleri çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Konuşmasına Yalova'da, DAEŞ terör örgütüne karşı düzenlenen operasyonda çıkan çatışma sonucu şehit düşen kahraman polislere Allah'tan rahmet; ailelerine sabır ve başsağlığı dileyerek başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Maalesef dün Yalova'da şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum.' dedi. Balıkesir'i geleceğe taşımak için altyapıdan ulaşıma, sosyal yaşamdan üretime kadar birçok alanda önemli adımlar attıklarını dile getiren Başkan Akın, yıllardır görmezden gelinen her sorunu çözmek için seferber olduklarını söyledi.

'Yönetim anlayışımızın temelinde şeffaflık var'

Zengin coğrafyası, köklü tarihi ve bereketli topraklarıyla Kuvayımilliye'nin başşehri Balıkesir'de birçok önemli projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Akın, 'Bizler şehrimizin potansiyelinin farkındayız. Dünyanın gelişmiş kentlerinden aldığımız ilhamla Balıkesir'imizi daha yaşanabilir, daha dayanıklı, daha adil ve herkes için güvenli bir kent haline getirmek amacıyla güçlü bir vizyonla yola çıktık. Bizim yönetim anlayışımızın temelinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve halkçı belediyecilik yatıyor. Biz hiç kimseyi ayırmadan, kimseyi yalnız bırakmadan; sosyal adaleti önceleyen, kimsenin yatağına aç girmediği, emeklinin, öğrencinin ve üreticinin yanında duran bir belediyecilik anlayışını Balıkesir'imizin her köşesinde hayata geçiriyoruz. Bu anlayış, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Millete efendilik yoktur, hizmet vardır' sözünün rehberliğinde şekilleniyor. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bu anlayışı kendimize ilke edindik. Bu anlayış, bu toprakların her karışına sinip işlemiş Kuvayımilliye ruhunun kıvılcımlarıyla şekilleniyor' ifadelerini kullandı.

'Altyapıya 4 milyar Tl yatırım yaptık'

Yıllardır şehrin yükünü taşıyan, ekonomik ömrünü yitirmiş altyapıyı daha sağlıklı, güvenli ve güçlü hale getirmek için önemli bir adım attıklarını ifade eden Başkan Akın, 'Bu şehirde yıllardır görmezden gelinen, bir köşeye atılıp nasılsa görülmez diye bekletilen, neredeyse kangren haline gelmiş bir sorunumuz var: Altyapı! 50-60 yıllık borularla bu şehrin su ihtiyacı karşılanmaya çalışılıyor. Maalesef bu sistem yetersiz kalıyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren kararlı biçimde adım attığımız ilk iş bu oldu. BASKİ'mizdeki fedakar yol arkadaşlarımla birlikte Balıkesir'de zehirli, asbestli boruları tarihe gömüyoruz. Altyapısı güçlü bir Balıkesir hedefiyle göreve geldiğimiz günden bu yana altyapıya 4 milyar TL yatırım yaptık. Kent merkezinden Körfez'e, Güney Marmara'dan en uzak mahallelere kadar içme suyu, kanalizasyon ve sondaj çalışmalarını bütüncül bir planlamayla tamamladık. Balıkesir'in alt yapısını güçlendiriyor, suyun geçtiği her noktayı güvenli hale getiriyoruz. Altyapı yatırımlarımızla yalnızca bugünün değil, yarının Balıkesir'ini de güvence altına alıyoruz.' şeklinde konuştu.

'Kendi asfaltımızı üreteceğiz'

Yol, asfalt ve bakım çalışmalarıyla Balıkesir'i daha güvenli ve konforlu hale getirdiklerini söyleyen Akın, '25 adet otobüsle 2 yol yardım aracı alarak ulaşım filomuzu güçlendirdik, hat sayımızı 289'a çıkardık. 189 mahalleye kesintisiz ulaşım sağladık. Hemşehrilerimizin güvenliği için önemli bir adım daha atarak 7 yeni itfaiye aracımızı Balıkesir'imizin hizmetine kazandırdık. Balıkesir'imizde yapılmayan yol kalmayacak dedik, merkez ve kırsal mahallelerimizdeki çalışmalarımızla Balıkesir'imizin yolu hep açık olsun istedik. Kendi asfaltımızı üreteceğimiz yeni Asfalt Plent Tesisimizi Balıkesir'imize kazandırıyoruz. Saatte 240 ton üretim kapasitesiyle modern asfalt plent tesisimizi çok yakında tamamlayıp 2026 yılında hizmete açacağız. Karada olduğu kadar denizde de Balıkesir'i ulaşımla buluşturduk. BADO seferleriyle kentimizi Ege'nin uluslararası geçiş noktalarından biri yapma yolunda kararlı adımlar attık. Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. markası olarak hizmete aldığımız BADO (Balıkesir Deniz Otobüsleri) ile gerçekleştirdiğimiz Ayvalık - Midilli seferleri sayesinde iki denize kıyısı bulunan şehrimizde deniz ulaşımının ilk adımını attık. 429 yolcu kapasitesine sahip olan modern deniz otobüslerimizin yanı sıra Akçay - Midilli seferleri çok yakında başlıyor. Akçay' da hizmete alacağımız Gümrük Limanı ile birlikte bu hattın da devreye alınması sayesinde Balıkesir'imizi Ege'nin önemli uluslararası geçiş noktalarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.

'Ekmeğimizi birlikte büyüttük'

Kent yoksulluğuyla mücadelede Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Balıkesir'de kimseyi aç açıkta bırakmadan bir Halil İbrahim sofrası kurduk. Ekmeğimizi birlikte büyüttük. Biz, aileyiz; hem de dünyanın en vefalı ve en kadirşinas ailesiyiz. Bu anlayışla kent yoksulluğuyla mücadelede örnek uygulamaları hayata geçirdik. Sağ elin verdiğini sol elin görmediği, insan onuruna yakışır bir destek sistemi kurduk. Bugünlerimizin mimarı kıymetli büyüklerimize olan saygımızı göstermek için Emekliler Evi'ni hayata geçirdik. Buralar, hem emekli büyüklerimizin sosyalleşebildiği hem de en kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla erişebilecekleri alanlar oldu. İlerleyen dönemde Emekli Evlerimizin sayılarını da artıracağız' dedi.

'Vefası olmayanın bekası olmaz'

Engelsiz bir kent hedefiyle çalıştıklarını söyleyen Ahmet Akın konuşmasını şöyle sürdürdü; 'Herkes için eşit ve erişilebilir bir hizmet anlayışıyla işitme ve konuşma engeli bulunan özel kardeşlerimiz için görüntülü çağrı merkezimizi hayata geçirdik. Değirmen Boğazı Tabiat Parkı içerisinde oluşturduğumuz Engelsiz Piknik Alanı sayesinde özel bireylerin rahat, güvenli ve sağlıklı şartlarda vakit geçirebileceği bir mesire alanını hizmete açtık. Engelli Yaşam Merkezlerimizdeki servislerimizde engelli bireylerin her türlü ulaşım imkânlarına destek sağladık. Ekonomik durumu olmayan hemşehrilerimize destek olmak için açtığımız Yakın Mutfakların sayısını 6'ya çıkararak sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek imkanı sunduk. Bunu kimseyi incitmeden, kimseyi kırmadan yaptık. Çünkü biz büyük ve vefalı bir aileyiz. Vefası olmayanın bekası olmaz. Biz, buna inanıyoruz. 1 Ocak 2026'dan itibaren Yakın Mutfaklarımızda haftanın 6 günü hijyenik ve vakumlu paketlerde hazırlanan 3 çeşit yemeği sadece 50 liradan vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Yakın Mutfak Öğrenci Lokantasında ise birbirinden sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemekleri 75 liradan öğrenci kardeşlerimizle buluşturuyoruz. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve ucuz gıdaya erişebilmesi için sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz Kent Lokantamızda 4 çeşit yemeği 75 liraya sunuyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ile Müsbet ve Manevi İlimler Vakfı arasında yardıma imzalanan ortak proje ve iş birliği protokolü kapsamında muhtaç hemşehrilerimizin aşevinden yararlanabilmesi için günde toplam 1000 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz'

'Hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmadık'

Kent genelinde hiçbir hemşehrisini yalnız bırakmayan Başkan Akın, 'Balıkesir'de 1000 kişinin üzerinde çölyak hastamız var. Ve inanın onların beslenmesi oldukça seçici bir şekilde geçiyor. Biz, çölyak hastalarımızla glüten hassasiyeti olan hemşehrilerimizi de unutmayarak Glütensiz Kafe & Market Projesini hayata geçirdik. Şu anda Bahçelievler Mahallesi ve Dumlupınar Mahallesi'ndeki iki şubemizle hizmet veriyoruz. Ramazan ayında da kimseyi yalnız bırakmadan bu mübarek ayın manevi iklimini 1 ay boyunca 20 ilçemizde 400 binin üzerinde hemşehrimizi iftar sofralarında buluşturarak hep birlikte yaşadık. Ayrıca Muharrem ayının manevi atmosferini aşure hayırlarıyla yaşattık. Adı da tadı da bizden olan OnOn Kafelerimizin sayısını 29'a çıkarttık. Bugün Bigadiç, Akçay, Altınoluk, Avlu, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bandırma At Çiftliği, Burhaniye, Çamlık, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü, Organize Sanayi Bölgesi, Sındırgı, Toplu Taşıma Merkezi, Yaşam Kent, Zağnos 1, Zağnos 2 ve BADO Feribot'taki şubelerimizle hemşehrilerimize hizmet veriyoruz.İstanbul, Ankara ve İzmir'de OnOn kafelerimizin şubelerini açacağız' diyerek çalışmalardan bahsetti.

'Halkımıza destek olurken esnafımızı da unutmuyoruz'

Başkan Akın, 'Halkçı belediyecilik anlayışı doğrultusunda kent yoksulluğuyla mücadele ediyor, dar gelirli ailelerimizin omuzlarındaki yükü alıyoruz. Sağ elin verdiğini sol el görmeden, insan onuruna yakışır şekilde Yakın Kartlara yüklediğimiz desteklerle Balıkesirli esnafımızdan alışveriş yapılıyor. Halkımıza destek olurken esnafımızı da unutmuyoruz. Bu şehir, insanlarıyla canlanacak. Burada kimse yüzünü asmayacak arkadaşlar. Bu anlayışla askere gidecek kardeşlerimize 5 bin TL, bu topraklar için canını ortaya koyan gazilerimize Cumhuriyet Bayramı'nda 5 bin TL, engelli kardeşlerimize yılbaşında 5 bin TL, yeni evlenen çiftlerimize 30 bin TL, ihtiyaç sahibi ailelerimize Ramazan'da gıda desteği olarak 2 bin 500 TL nakit destekle evini sobayla ısıtan dar gelirli ailelerimize yakacak yardımı yaptık. Bu rakamlar yeterli mi? Elbette değil. Biz, bu destekleri artırmak için yeni dönemde de var gücümüzle çalışacağız' ifadelerini kullandı.

'Evlatlarımız için tüm imkânlarımızı seferber ettik'

Öğrencilere yönelik beslenme paketi desteklerini bu yıl da aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Akın, 'Yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızın eğitim yaşamlarında yanlarında olmak için başlattığımız ve iki yıldır aralıksız sürdürdüğümüz beslenme paketi desteğini evlerine kadar ulaştırıyoruz. Uzman diyetisyenler tarafından oluşturulan sağlıklı ve besleyici menüyle çocuklarımızın beslenme çantalarını dolduruyor, hem ailelerin hem de evlatlarımızın yüzünü güldürüyoruz. Taşımalı eğitim gören öğrencilerimizin servislerinin kaldırılması üzerine evlatlarımıza ulaşım desteği sağladık. Okula giden evlatlarımızın eğitim öğretim hayatına katkı sunmak, ailelerinin maddi yükünü hafifletmek için Yakın Kart sahibi ailelerimize 1000 TL kırtasiye desteğini yatırdık. Ek olarak 'Askıda Fatura' uygulamamız ile dayanışmayı büyüttük. Yine 'Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' ilkesiyle başlattığımız dayanışma çağrısı sayesinde elektrik ve su faturalarını kapsayan 'Askıda Fatura' uygulamasıyla vatandaşlarımız arasında dayanışma köprüleri kurduk. Gençlerimize yaz boyunca eşsiz bir karne tatili imkânı sağladık. Denize gitmemiş çocuklarımızı ilk defa denizle buluşturduk.' şeklinde konuştu.

Ücretsiz sensör- cihaz ve konum bilekliği desteği

Halkın ihtiyacına yönelik hizmet üreten Başkan Akın, 'TİP-1 Diyabet hastası çocuklarımızın acısız bir şekilde kan şekerlerini ölçebilmeleri için ücretsiz sensör ve cihaz desteği veriyoruz. Ayrıca Alzheimer, demans ve otizm gibi özel bireylerin kaybolma riskine karşı güvenliklerinin sağlanması amacıyla hemşehrilerimize konum bilekliği desteği de sağlıyoruz' dedi.

'Zengin toprakların fakir çiftçileri olmayacak'

Tarımsal üretimi artırmak adına önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Akın yaptığı konuşmada şunları söyledi; 'Balıkesirliler, zengin toprakların fakir çiftçileri olmayacak. Burada herkes hakkını alacak, herkesin emeği para edecek, herkesin karnı doyacak. Balıkesir'i bir üretim kenti haline getirmek bizim temel hedefimiz. Alanında uzman yol arkadaşlarımızla oluşturduğumuz Tarımda Balıkesir Modeli ile çiftçimizin yanında durduk; su faturalarını karşıladık, tohumdan ekipmana, alım garantisinden sözleşmeli üretime kadar geniş destekler sağladık. 27 bin çiftçimizin 154 milyon liralık su faturasını karşıladık. Hemşehrilerimize 140 bin kilogram Ryegrass (süt otu) tohumu, 1730 kilogram siyez buğdayı ve 200 bin metrekare yulaf ekimi desteği verdik. Bunun yanında 8 bin kilogram sera naylonu, 14 bin adet zeytin toplama kasası örtüsü dağıttık. Çiftçilerimizi kimsesiz bırakmadık. Siz yeter ki üretin, destek bizden dedik. 41 bin kilogram susam, bamya, aronya, cennet hurması, adaçayı, biberiye, tıbbi nane, ekinezya, kuru fasulye ve Badalan fasulyesi alımı yaptık. Satın alınacak ürünlerle ilgili Çiftçi Destek Programı kapsamında destek sunduk. Bu çerçevede BATAŞ ve OnOn ile iş birliği çalışmalarımız devam ediyor. Çiftçi Destek Programı kapsamında üreticilerimize 223 adet salça makinesi, 17 adet yeni süt soğutma tankı ve 7 adet kantar alımı için çalışmalarımızı tamamladık. Balıkesir'imizde bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile sektörün önde gelen firmalarını, akademisyenleri ve üreticilerini buluşturduk. Geçtiğimiz yıla oranla 5 kat büyüyen fuarımıza, hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl ilk kez uluslararası sahaya taşıdığımız Aromaterapi Festivali ile dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından aromaterapi meraklılarını şehrimizde buluşturduk. Üç gün boyunca yüz yüze - online seminerler, paneller, uygulama atölyeleri ve konserlerle unutulmaz bir festivale imza attık.'

'Hemşehrilerimizin yanında olduk'

Sındırgı'da geçtiğimiz aylarda yaşanan depremler sonrası ilk andan itibaren bölgede çalışmalara başlayan Başkan Akın, 'Depremin ilk anından itibaren Sındırgı'mızda hemşehrilerimizin yanında olduk. Önlem alınmazsa maalesef erken tarihimizde yaşadığımız birçok olayda görüldüğü gibi önü alınamaz felaketlere yol açan depremler, yerel yönetimlerin girişimleri ve oluşturacakları işbirliği sistemleriyle bertaraf edilebilir. Biz, kimseyi terk etmedik; etmiyoruz. Bu doğrultuda henüz göreve geldiğimiz ilk zamanlarda Deprem Risk Yönetimi ve Afet İşleri Dairelerimizi kurarak Balıkesir'i depreme dirençli bir kent haline getirmek için planlı ve bilimsel adımlar attık. 8 ilçede 160 bin binada 900 bin kişiyi etkileyen alanda kentsel dönüşüm ile ilgili planlamaları tamamladık. 12 ilçemizi kapsayacak şekilde yaklaşık 100 bin binada detaylı analiz yapılmasına yönelik ihale sürecimizi tamamladık. Kentsel dönüşüm bilgilendirme ofisleriyle süreci şeffaf ve katılımcı biçimde yürütüyoruz' şeklinde konuştu.

Kitap fuarına 150 bin ziyaretçi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Balıkesir'i fuarlar ve festivaller şehri yapacağız' demiştik. İlk günden beri bu söz doğrultusunda adımlar atmaya gayret ediyoruz. Burası bir durak, bir mola yeri değil; yaşanacak bir cennet köşesi olacak. Balıkesir'imiz bu potansiyele sahip. Önemli olan bu cevheri görebilmekti. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Balıkesir Kitap Fuarı'nda 10 günde 150 bin kitapseveri ağırladık. 200'ün üzerinde yazar, akademisyen, gazeteci ve sanatçının yer aldığı fuarda farklı başlıklarda 68 söyleşi gerçekleştirdik. Kültür şehri Balıkesir'imizi köklerine döndürmek için yoğun araştırmalar yaptık. Birçok sanatçıya ilham veren şehrimizin hafızalarda kalan sanatsal ruhunu ortaya çıkarabilmek için çok yakında Balıkesir şehir Tiyatrosunu kuruyoruz. Oyuncu seçmelerini gerçekleştirdiğimiz tiyatro, Balıkesir'imizin kültür ve sanat hayatına katkı sunacak. Bandırma Binicilik Spor ve Rehabilitasyon Merkezimizde terapi gibi hizmetlerle özel kardeşlerimize, çocuklarımıza ve yetişkinlere at biniciliği eğitimi verirken özel kardeşlerimizle terapi amacıyla hipoterapi uygulaması yapıyoruz. Tüm ilçelerimizde Kent Konseyimizle birlikte hayata geçirdiğimiz Kadın Emeği Çarşısı projemizle el emeği göz nuru yöresel ürünlerini kazanca dönüştürmek isteyen Balıkesirli kadınlara destek olduk. Kadınlar üretti, Balıkesir kazandı. BALMEK e-ticaret sitemiz ile hemşehrilerimizi kadın emeği ürünlerle buluşturuyoruz. Balıkesir'de yeni yıl heyecanının hakkınca yaşanması için Çarşı 2026'yı hayata geçirdik. Tüm hemşehrilerimizi Çarşı 2026'da yeni yıl heyecanını hep birlikte paylaşmaya; kadın üreticilerimizin el emeklerinin sergilendiği çarşımıza davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

'Kurtdere Er Meydanı'na yeni bir tribün daha kazandırdık'

Yağlı güreşlerde Balıkesir'in adını zirveye taşımayı hedefleyen Başkan Akın, 'Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın torunları olarak ata sporumuz yağlı güreşlerin eşsiz bir görsel şölene dönüşmesi için Kurtdere Er Meydanı'na yeni bir tribün daha kazandırdık. Şehir dışından gelen misafirlerimizin rahatça güreşleri izleyebilmesi için önümüzdeki yıllarda da bu alanda iyileştirme ve genişletme planları yapmak istiyoruz. Bu yıl, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor güreşçimiz Enes Doğan, 1989 yılında Kırkpınar'da Başpehlivanlığı kazanan Saffet Kayalı'nın ardından tam 36 yıl sonra 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşlerinde 'Başpehlivanlık' unvanını kazandı. Balıkesir'imizin ortak geleceğini veri ve planlamaya dayalı olarak kentin tüm bileşenleriyle birlikte tasarlamak için 2024 yılında Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı yani BAPKA'yı kurduk. Ve şehrimizde dijital dönüşümü başlattık. Dijital İkiz ve Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamalarını kullanarak doğal afet yönetiminden, altyapı ve trafik kontrolüne kadar kentimizi bütünleşik bir anlayışla yönetmeye başladık. Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerine hızlı ve kolaylıkla erişilebilmesi için 'Balıkesir Yakınında' uygulamasını hayata geçirdik. Balıkesir'in her köşesine aynı özenle dokunmak, vatandaşın sesini en kısa sürede duymak ve çözümü en yakın hale getirmek için Yakın Çözüm Merkezimizle bugüne kadar 596 bin 954 çağrıyla vatandaşımıza ulaştık. Yüz binlerce talebi başarıyla sonuçlandırarak vatandaşlara köprü olduk. 20 ilçemizde 1133 muhtarımızı ziyaret ettik; her mahallenin ihtiyaçlarını yerinde dinledik, çözüm önerilerini birlikte şekillendirdik' dedi.

'Balıkesir, emanettir.' diyen Başkan Akın, 'Bu emaneti bize hemşehrilerimiz verdi. Bu noktada bizlere emanet edilen can dostlarımızı da unutmadık. 75 bin metrekare alanıyla bölgenin en büyüğü ve Türkiye'de bir ilk olan Yeniköy Can Dost Doğal Yaşam Alanımızı Balıkesir Valiliğimizin de desteğiyle hizmete açtık. Balıkesir'imizde her canın yaşam hakkını koruyan yönetim prensibimizin ürünü olan yeni yaşam alanımız; tedavi ve rehabilitasyondan davranışsal gelişim desteğine, sosyalleşme ve oyun alanlarından 7/24 güvenlik önlemlerine kadar can dostlarımızın tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı. Yaşam alanımız bünyesinde yer alan güneş enerjisi sistemiyle bu tesis, kendi enerjisini kendi üretiyor. Canlarımızın sağlığı ve güven içinde yaşaması konusunda yanımızda olan Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. 'Sahip Çıkıyoruz, Sahipsiz Bırakmıyoruz' projemizle 1736 can dostu yeni yuvalarına kavuşturduk. Patili dostlarımıza kısırlaştırma, tedavi ve aşılama hizmeti sağladık. Can dostların özgürce ve keyiflerince vakit geçirebilecekleri 'Pati Park'ı da Avlu Yaşam Merkezimizde hizmete açtık' şeklinde konuştu.

Akın, konuşmasını sonunda şunları söyledi: 'Balıkesir ailem için söz verdik, yaptık hemşehrim! Balıkesir'imizi şeffaf, halkçı, üretken ve Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde giderek yönetmeye devam edeceğiz. Biz, Balıkesir'imizi sizlerle birlikte yönetiyoruz. Burada sofralar adaletle kurulacak. Kimse öteki olmadan, ayrılmadan ve ayrışmadan aynı sofraya oturacak. Balıkesir'imizde kaynak da var, o kaynakları yönetecek vizyon da. Yeter ki bu şehre güvenin, bu şehre inanın, rantla değil, aşkla yapın. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Balıkesir, Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Hepinize şimdiden sağlıklı ve mutlu seneler diliyorum.'