Kısa süre önce yenileme çalışmaları tamamlanan Sedat Kirtetepe Caddesi esnafıyla bir araya gelen Başkan Yusuf Alemdar, kentsel dönüşüme dikkat çekti. Alemdar, “Deprem bizim en büyük gerçeğimiz. Önceliğimiz ise dönüşüm ve dirençli binalar. Bakanlık düzeyinde sürdürdüğümüz temaslarla kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz. Bu konuda 24 saat mesai harcıyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kısa süre önce yenileme çalışmaları tamamlanan Sedat Kirtetepe Caddesi’ni ziyaret etti. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cihan Alemdaroğlu, mahalle sakinleri ve esnaflarla buluşan Alemdar, yenilenen caddenin hayırlı olmasını temenni ederek, ‘dönüşüm’ vurgusunda bulundu. Cadde esnafı yenileme çalışmaları için Başkan Alemdar’a teşekkür ederek, talep ve isteklerini dile getirdiler. Esnaf ziyaretinde Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ile Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Cihan Alemdaroğlu’da yer aldı. Muhtar Alemdaroğlu yenilenen cadde için Başkan Alemdar’a teşekkür ederek ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Alemdar, caddede gerçekleştirilen çalışmaların hayırlı olmasını temenni ederek, Mahalle Muhtarı Cihan Alemdaroğlu ve mahalle sakinlerine ev sahiplikleri için teşekkür etti. En büyük önceliklerinin şehri afetlere dirençli hale getirmek olduğunun altını çizen Başkan Alemdar, “Şehrimizin caddeleri ve grup yollarını yeni yüzlerine kavuşturuyoruz. Hamdolsun ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Burada da güzel bir çalışma ortaya çıktı. İnşallah uzun yıllar hizmet sunacaktır. Bakanlık düzeyinde sürdürdüğümüz temaslarla kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz. İnşallah bu hususta kısa sürede aksiyon alacağız. Deprem bizim en büyük gerçeğimiz. Önceliğimiz ise dönüşüm ve dirençli binalar. Meselemiz, depreme dayanıklı ve dirençli binaları inşa etmek. Kaybedecek zamanımız yok. Bu konuda 24 saat mesai harcıyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi şehrin merkezinde yer alan Sedat Kirtetepe Caddesi’nde yenileme işlemlerini iki etap halinde tamamlamıştı. Toplamda 1 kilometrelik bölüm, eski asfaltın sökülüp atılmasından sonra dolgu ve düzeltmek işlemleriyle yenilendi. Cadde yepyeni bir yüze ve estetik bir görüntüye kavuştu.